Тука предупреждает, что готов закрыть КПП в Станице Луганской

Георгий Тука допускает, что контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской, который соединяет подконтрольные и неподконтрольные Украине районы Луганской области, может быть закрыт. Об этом глава Луганской областной военно-гражданской администрации этом написал в своем Facebook.

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"Полностью поддерживаю решение Павла Ивановича Жебривского по закрытию КПВВ Зайцево. Для нас главное - безопасность! Безопасность наших воинов и безопасность гражданского населения. Предупреждаю: если эти идиоты (боевики, - ред.) и дальше будут нарушать договоренности о прекращении огня - я тоже закрою переход в Станице Луганской!", - написал Тука.

Как сообщалось, контрольный пункт въезда/выезда в зону АТО "Зайцево" закрыли из-за постоянных обстрелов боевиков.