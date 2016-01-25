Возле Марьинки боевики накрыли опорный пункт сил АТО огнем из гранатомета, стрелкового оружия и зенитной установки

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по опорному пункту близ Марьинки враг вел прицельный огонь из гранатомета, стрелкового оружия и применил зенитную установку.

В районе Донецкого аэропорта пророссийские боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских военных в Опытном и Песках.

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Кроме того, по позициям сил АТО неподалеку от Новгородского "работал" вражеский снайпер. Неспокойно было и недалеко от Авдеевки, где оккупанты из автоматического гранатомета и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям украинских военных.

"В целом в течение прошлых суток пророссийские наемники 29 раз обстреливали позиции сил АТО", - подытожили в штабе.