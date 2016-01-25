Возле Марьинки боевики накрыли опорный пункт сил АТО огнем из гранатомета, стрелкового оружия и зенитной установки
Несмотря на договоренности по урегулированию конфликта, противник продолжает обстрелы позиций сил АТО из разных видов оружия.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Так, по опорному пункту близ Марьинки враг вел прицельный огонь из гранатомета, стрелкового оружия и применил зенитную установку.
В районе Донецкого аэропорта пророссийские боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских военных в Опытном и Песках.
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Кроме того, по позициям сил АТО неподалеку от Новгородского "работал" вражеский снайпер. Неспокойно было и недалеко от Авдеевки, где оккупанты из автоматического гранатомета и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям украинских военных.
"В целом в течение прошлых суток пророссийские наемники 29 раз обстреливали позиции сил АТО", - подытожили в штабе.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 25 января 2016 года:Обстановка в зоне проведения АТО остается ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО24 января 2016 г.