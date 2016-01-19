В Генштабе показали фото последствий очередной провокации боевиков в зоне АТО

Об этом Генеральный штаб сообщил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на все договоренности с обеих сторон, боевики коварно открыли огонь по людям, которые пытаются восстановить газоснабжение для прифронтовых городов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что офицеры группы гражданско-военного сотрудничества вовремя заметили начало снайперской атаки и организовали эвакуацию присутствующих людей в безопасную зону.

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"В результате обстрелов были повреждены автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ (разбито заднее стекло)", - сообщили в Генштабе.