Ситуация в зоне АТО напряженная: боевики 37 раз нарушили режим тишины

Несмотря на договоренности о перемирии, пророссийские боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

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По украинским позициям близ Марьинки боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

На Светлодарской дуге пророссийские бандиты обстреляли опорные пункты сил АТО у Майорска и Зайцево.

Кроме того, в районе Донецкого аэропорта террористы вели провокационный огонь по позициям украинских Вооруженных сил неподалеку Песков, Опытного и шахты Бутовка.

По опорному пункту наших воинов возле Луганского боевики дважды применили БМП.

"На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Широкино, а по позициям сил АТО неподалеку Старогнатовки пророссийские наемники открыли огонь из самоходной артиллерийской установки", - подчеркнули в пресс-центре.