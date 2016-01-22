Боевики "ДНР" обвинили представителя миссии ОБСЕ в сборе разведданных у Коминтерново - отчет
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что боевики группировки «ДНР» обвинили представителя миссии ОБСЕ в сборе разведывательных данных возле поселка Коминтерново.
Об этом говорится в отчете за 21 января, опубликованном сегодня.
"Члены «ДНР» на блокпосту в Коминтерново (23 км к северо-востоку от Мариуполя) отказали Специальной мониторинговой миссии в проезде в направлении Водяного (19 км к северо-востоку от Мариуполя), обвиняя одного наблюдателя в причастности к сбору разведывательных данных", - говорится в сообщении.
В частности, боевики «ДНР» сказали, что представители ОБСЕ могут проследовать дальше без этого наблюдателя, или вместе с ним при условии, если тот отдаст личное оборудование, которое по утверждению миссии не эксплуатировалось в то время.
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"Специальная мониторинговая миссия отказалась и вернулась обратно", - говорится в сообщении.
При этом боевики «ДНР» сказали, что если этот наблюдатель будет в составе будущих патрулей, которые будут следовать в Коминтерново, то миссии не будет разрешено въехать в поселок.