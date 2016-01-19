Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы в оккупированном Коминтерново

Об этом говорится в отчете за 18 января, опубликованном сегодня.

"Ситуация вокруг Коминтерново оставалась напряженной. Во время пребывания в поселке Специальная мониторинговая миссия слышала 12 неопределенных взрывов между 10:21 и 10:30 в районе юга и юго-запада от места расположения наблюдателей", - говорится в сообщении.

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Представители ОБСЕ пообщались с несколькими местными жителями, которые заявили, что 17 января между 16:00 и 17:00 произошел обстрел на западных окраинах Коминтерново. По их словам, один житель ранен, поврежден один дом по улице Ахматовой.

Представитель боевиков «ДНР» подтвердил эту информацию и добавил, что раненого забрали в больницу для лечения в Новоазовск (город, контролируемый боевиками «ДНР», 40 км на восток от Мариуполя).

"Он не предоставил Специальной мониторинговой миссии доступ к поврежденному дому, чтобы провести анализ воронок, ссылаясь на вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

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В Новоазовске в больнице врач сказал наблюдателям миссии, что человек из Коминтерново получил ранение в результате попадания осколков.

Кроме того, миссия отмечает, что на украинском блокпосту рядом с поселком заметила остатки от 100 мм противотанкового ракетного комплекса, предположительно типа 9К111 «Фагот». От этого противотанкового ракетного комплекса был поврежден фортификационный блок. Также были замечены повреждения на асфальте, похожие на применение 40-мм автоматического гранатомета. Наблюдатели не смогли определить направление, откуда велся огонь.

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Военные украинских Вооруженных сил на блокпосту сообщили миссии, что их позиции обстреляли 17 января примерно в 16:00.

В то же время наблюдатели заметили последствия применения огня от автоматического гранатомета на западном блокпосту боевиков «ДНР».

Боевики сообщили, что их позиции также были обстреляны 17 января примерно в 16:00.