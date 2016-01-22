Тымчук рассказал о перспективах и проблемах седьмой волны мобилизации

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что необходимо набрать людей, которых можно в любой момент демобилизовать, чтобы привести армию к штатам мирного времени.

"Кроме того, нам в любом случае необходим мобилизационный резерв. Если завтра начнется полномасштабная агрессия, мы не должны призывать "пушечное мясо", как весной 2014 года. Нам понадобятся люди, которые знают, что такое военная служба, и владеют навыками ведения боевых действий", - рассказал он об ожиданиях от очередной волны мобилизации.

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Кроме того, Тымчук считает, что недавнее повышение зарплат военнослужащих дает основания предполагать, что можно будет вводить более высокие критерии отбора для того, чтобы укомплектовать должности контрактников.

При этом рост денежного содержания идет не за счет увеличения оклада, а за счет различных надбавок, которые командир части может снять с военнослужащих, нарушающих воинскую дисциплину, в том числе — употребляя спиртные напитки, соообщил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

"Для большей части людей, которые понимают, что из-за пьянства они могут получить в два раза меньше денег, это будет аргументом", - подытожил Тымчук.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак и представители Генштаба заявили, что конкретное решение о мобилизации еще не принято и зависит от того, сколько удастся привлечь на службу контрактников.