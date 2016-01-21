В Минобороны рассказали о планах Генштаба по седьмой волне мобилизации
11:13, 21 января 2016Общество
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Генштаб делает расчеты и изучает необходимость объявления очередной волны мобилизации.
Полторак: Генштаб делает расчеты по мобилизации / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня журналистам в Киеве.
Отвечая на вопрос, когда будет объявлена очередная волна частичной мобилизации, он заявил, что «очень трудно сказать, очень много от чего это (проведение мобилизации - УНИАН) зависит».
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«Мы сейчас смотрим, есть ли в этом необходимость. Генштаб делает расчеты. Я надеюсь, в том числе на то, что значительно увеличится количество людей, которые пожелают сами перейти на контрактную службу. Сегодня так вопрос (об очередной мобилизации – УНИАН) не стоит», - добавил министр.
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