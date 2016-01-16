На Сумщине грипп унес жизни пяти человек

В Сумской области от гриппа умерли 5 человек, в частности, в Бурынском районе – 2 больных и по одному – в Конотопском, Белопольском районах и городе Сумы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, об этом сегодня доложил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко в ходе совещания по ситуации в регионе с заболеваемостью гриппом при участии ведущих специалистов, руководителей соответствующих структурных подразделений, главных врачей, депутатов областного совета.

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По словам Бутенко, все умершие занимались самолечением и несвоевременно обратились за медицинской помощью.

«В целом по области не превышен эпидемический порог, однако в отдельных регионах ситуация критическая. Это Белопольский, Бурынский, Краснопольский, Липоводолинский районы, а также города Ромны и Ахтырка. В Бурыни эпидемические показатели превышены в 4 раза», – заявил чиновник.

При этом Бутенко отметил, что средств, которые нужны для преодоления эпидемии, недостаточно. Также, по его словам, вопиющей является проблема в областных больничных учреждениях с оборудованием, ведь оно устаревшее и его недостаточно, не хватает также коек и лекарственных средств.

В свою очередь главный врач областной детской больницы Анна Богданова заявила, что медучреждение не имеет самого необходимого.

«В инфекционном отделении детской областной клинической больницы находится 67 малолетних больных. Один ребенок – в крайне тяжелом состоянии. Мы не имеем самого необходимого – пульсометров, которые позволяют выявить у больного атипичную пневмонию», – сказала Богданова.

Подытоживая совещание, председатель Сумского областного совета Семен Салатенко определил алгоритмы предстоящих действий. Так, руководителям районов рекомендовано принять все меры совместно с сельскими советами, инвесторами относительно наполнения резервных фондов для борьбы с эпидемией, системно проводить разъяснительную работу в СМИ, чтобы люди обращались к врачам на первой стадии заболевания.

Постоянная комиссия областного совета, которая занимается сферой медицины, в ближайшее время должна рассмотреть вопрос относительно выделения средств на приобретение пульсометров для областных медучреждений и приобретение рентген-аппаратов для детской областной и Ямпольской районной больницы. Управлению здравоохранения ОГА поручено подготовить предложения по увеличению медицинской субвенции для Сумской области.

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Как сообщал УНИАН, 15 января в Минздраве заявили, что в Украине нет эпидемии гриппа, поскольку на данный момент показатели заболеваемости не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе.

По оперативным данным Минздрава, за первую неделю 2016 года гриппом и ОРВИ в Украине заболели 123 тыс. 789 человек, из них свыше 76 тысяч - дети в возрасте до 17 лет.

По состоянию на 14 января 2016 года зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

В некоторых регионах в школах объявлен карантин с целью предотвращения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ.