Боевики демонстративно перевозят технику на участок Первомайское-Калиново-Полевое - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

«Командование российско-террористических войск перебрасывает подкрепление на участок Первомайское-Калиново-Полевое. Позади передовых позиций террористов в данном районе фиксируется 6 танков, 16 единиц ББМ», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что «переброска техники осуществлялась без маскировки, практически демонстративно».

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По данным «ИС», на протяжении нескольких последних суток между Лутугино и Белым боевики перебрасывают на северное направление небольшие партии бронетехники. В частности, за последние трое суток