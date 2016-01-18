Боевики демонстративно перевозят технику на участок Первомайское-Калиново-Полевое - ИС
11:37, 18 января 2016Война
892
Боевики демонстративно, без маскировки, перевезли технику на участок Первомайское-Калиново-Полевое.
Боевики перебрасывают технику на донецком направлении / Сайт боевиков
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
«Командование российско-террористических войск перебрасывает подкрепление на участок Первомайское-Калиново-Полевое. Позади передовых позиций террористов в данном районе фиксируется 6 танков, 16 единиц ББМ», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что «переброска техники осуществлялась без маскировки, практически демонстративно».
Читайте такжеНапряженная ситуация в зоне АТО: боевики сосредоточили огонь в районе Горловки
По данным «ИС», на протяжении нескольких последних суток между Лутугино и Белым боевики перебрасывают на северное направление небольшие партии бронетехники. В частности, за последние трое суток
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter