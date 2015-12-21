Россияне опять несут потери в зоне АТО: разведка сообщила о смерти кадровых военных РФ на Донбассе

Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны.

Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны.

«Установлены очередные факты гибели российских военнослужащих: в Безымянном (Новоазовский район) в результате взрыва погибли два кадровых российских офицера, которые исполняли обязанности в должностях военных советников в 9-м отдельном мотострелковом полку (Новоазовск) 1 АК», - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что с целью проведения расследования обстоятельств инцидента в расположение полка прибыла комиссия во главе с командующим 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Личному составу ограничен выход за пределы воинской части.

Также, как сообщили в Минобороны, в результате “дружественного” обстрела одного из подразделений 1 АК были ранены шестеро и погибли четверо военнослужащих (в т.ч. один кадровый военнослужащий ВС РФ в звании “майор”).

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Кроме того, во время выполнения диверсионно-разведывательных задач погибли восемь военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК.

В связи с ростом числа потерь среди личного состава в бригаде фиксируются многочисленные случаи неповиновения командованию.

В частности, разведывательные подразделения соединения отказываются вести диверсионно-разведывательную деятельность в тылу сил АТО. Несмотря на это, в Горловку прибыла комиссия 1 АК с целью проверки состояния дел в бригаде и проведения мероприятий “воспитательного воздействия”.