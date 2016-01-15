Украинская разведка в очередной раз передала ОБСЕ данные о местах размещения боевиками "Градов"

Украинская разведка в очередной раз передала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ данные о местах размещения боевиками ракетных систем залпового огня "Град" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеВ зоне АТО за сутки ранены 2 украинских военных

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районе Харцызска запрещенного Минскими договоренностями вооружения - 122-миллиметровых РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Также в разведке сообщают, что в течение суток действия боевиков сосредоточены на усилении и ротации подразделений на Новоайдарском, Северодонецком и Славянском направлениях; поддержке группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию и повышению боеспособности подразделений; на логистическом обеспечении соединений и частей, а также налаживании производства вооружения.

"Вместе с тем на временно оккупированных территориях востока Украины остается сложной криминогенная обстановка. В частности, в подразделениях 1-го армейского корпуса (АК) отмечены вооруженные столкновения, связанные с перераспределением зон влияния в регионе с целью получения противоправной материальной выгоды", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что в подразделениях 1-го АК продолжаются факты неуставных отношений между военнослужащими. В настоящее время расследуются многочисленные факты избиения командным составом своих подчиненных.

Читайте такжеБоевики готовят защитные позиции между Коминтерново и Водяным - ОБСЕ

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. 14 января совершены 62 обстрела позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, 82-миллиметровых минометов, из них: 27 - Луганское, Зайцево, Майорск, Новгородское, Троицкое (Славянское направление) 32 - Авдеевка, шахта Бутовка, Опытное, Пески, Марьинка (Донецкое направление), два - Первомайское (Волновахское направление), один обстрел - Водяное (Мариупольское направление)", - отмечается в сообщении.