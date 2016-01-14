Миссия ОБСЕ получила от украинской стороны дополнительную информацию о расположении тяжелого вооружения

Об этом говорится в отчете миссии по 13 января, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии утверждают, что продолжают следить за отводом тяжелого вооружения на Донбассе от линии соприкосновения, как это предусмотрено в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

Миссия отмечает, что в настоящее время еще не получила полной информации о тяжелом вооружении в соответствии со своим запросом от 16 октября 2015 года.

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"13 января украинская власть предоставила Специальной мониторинговой миссии дополнительную информацию о тяжелом вооружении, в том числе серийные номера этого вооружения и названия местности, где это вооружение примерно расположено", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2015 года миссия сообщила, что получила от представителей Вооруженных сил Украины инвентаризационные списки вооружения, отведенного от линии разграничения на Донбассе.