Боевики продолжают не допускать миссию ОБСЕ в Коминтерново - штаб

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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«В Коминтерново ситуация не изменилась - боевики его не покинули. Представителями миссии ОБСЕ замечены в нем вооруженные люди, но их не допустили, чтобы проинспектировать ситуацию. Была информация, что часть боевиков переоделась в гражданскую одежду», - сказал Лысенко.