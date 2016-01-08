Боевики продолжают не допускать миссию ОБСЕ в Коминтерново - штаб
14:13, 08 января 2016Война
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Боевики продолжают не допускать наблюдателей ОБСЕ в оккупированное ими Коминтерново.
Часть боевиков переоделась в гражданскую одежду / youtube.com
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.
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«В Коминтерново ситуация не изменилась - боевики его не покинули. Представителями миссии ОБСЕ замечены в нем вооруженные люди, но их не допустили, чтобы проинспектировать ситуацию. Была информация, что часть боевиков переоделась в гражданскую одежду», - сказал Лысенко.
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