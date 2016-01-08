Под Донецком нашли арсенал боевиков с гранатометами, танковыми снарядами и патронами (фото)

В населенном пункте Бугас Волновахского района Донецкой области сотрудники военной контрразведки и отделения Военной службы правопорядка военной комендатуры Мариуполя обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

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"В лесополосе неподалеку населенного пункта Бугас был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами среди которых: гранатомет РПГ-22 и несколько выстрелов к РПГ-7, ручные гранаты Ф-1, РГД, РГО, запалы, устройство для установки растяжки, 2 танковых кумулятивных снаряда, сигнальные ракеты, дымовые шашки, а также одна граната к подствольному гранатомету ГП-25 с надписью на русском языке "На память от разведки 3 полка" и большое количество патронов россыпью калибра 12,7 мм, 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, а также 9 цинков патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

"Некоторые особенности тайника и его особые приметы свидетельствуют о том, что схрон принадлежит диверсионно-разведывательной группе российских наемников", - подчеркнули в штабе АТО.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.