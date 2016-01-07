Террористы накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях - Минобороны

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, обстановка вдоль линии разграничения сторон в зоне АТО существенно обострилась и имеет тенденцию к ухудшению.

"Сочельник принес рекордное количество обстрелов с начала 2016 года. Все попытки остановить дерзкие провокации боевиков через представителей российской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) были напрасными", - говорится в сообщении.

При таких условиях руководитель украинской стороны СЦКК обратился к руководству донецкого офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "с призывом довести до "руководства" отдельных районов Донецкой области, что украинская сторона не собирается оставлять безнаказанными циничные провокационные обстрелы позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины" и в случае продолжения боевиками огня будет вынуждена использовать все имеющиеся средства для обезвреживания огневых точек противника. Отмечается, что лишь после такого предупреждения огонь боевиков удалось остановить.

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"В то же время пророссийские боевики не отказались от намерений дальнейших вооруженных провокаций. По имеющейся информации, на утро 7 января незаконные вооруженные формирования осуществили существенное накопление бронированной техники и вооружения на нескольких направлениях, что свидетельствует об их намерениях начать массированные провокационные действия против украинских военнослужащих с применением танков и артиллерийских систем, которые, в соответствии с Минскими договоренностями, должны бы быть давно отведены от линии разграничения", - заявило Минобороны.

Исходя из сложившейся ситуации, руководитель украинской стороны СЦКК был вынужден предупредить представителей российской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, что ни одна массированная вооруженная провокация боевиков незаконных вооруженных формирований не останется без адекватного ответа подразделений Вооруженных Сил Украины с применением всех необходимых видов вооружения.

"Боевики должны понять, что руководство ВС Украины не позволит им безнаказанно совершать провокационные обстрелы украинских позиций и подвергать риску жизни наших военнослужащих и мирных жителей. Вся ответственность за обострение ситуации и дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта будет возложена на так называемых "руководителей" ОРДО/ОРЛО и их российских спонсоров", - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщалось, по данным штаба ГО, в рождественскую ночь боевики в зоне АТО 51 раз обстреляли позиции украинских бойцов.

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