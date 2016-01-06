Боевики прячут на Донбассе "отведенные" танки и тяжелую огнеметную систему "Буратино" - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Новогригорьевка, Макеевка и Донецк запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, в течение суток усилия противника были сосредоточены на ведении разведки и проведении диверсионных действий в тылу сил АТО на Славянском и Донецком направлениях; повышении боеспособности, доукомплектовании и логистическом обеспечении соединений и частей 1 и 2 АК.

Ранее представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была предоставлена информация о наличии в районах н. п. Макеевка и Моспино запрещенного Минскими договоренностями вооружения - танков и САУ.