Разведка обнаружила в районах Макеевки и Моспино танки и САУ боевиков
Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Противником совершено 11 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, из них: пять – Троицкое, Луганское, Новгородское (Славянское направление); четыре – шахта Бутовка, Опытное (Донецкое направление); два – Широкино (Мариупольское направление)», - отмечается в сообщении.
Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах н.п. Макеевка и Моспино запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и САУ.
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В течение суток усилия боевиков были сосредоточены на: перегруппировке/ротации подразделений на Новоайдарском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях; ведении разведки сил АТО; поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; совершенствовании учебной материально-технической базы.