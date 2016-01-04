Боевики "ЛНР" угрожали наблюдателям ОБСЕ, заметившим размещение тяжелого вооружения

Об этом говорится в отчете миссии за период новогодних праздников.

В частности, наблюдатели сообщают, что 3 января заметили две 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", которые находились в неподвижном состоянии. Это вооружение было замечено в районе к северу от контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Троицкого (31 км к юго-западу от Луганска).

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Наблюдатели утверждают, что наличие такого вооружения в этом районе противоречит связанным с отводом тяжелого вооружения линиям.

Представители ОБСЕ отмечают, что впоследствии им "вооруженные члены "ЛНР" сказали покинуть тот район".

По словам представителей ОБСЕ, боевики "ЛНР" "угрожали открыть огонь по наблюдателям, если они не подчинятся".

Кроме того, миссия наблюдателей зафиксировала за пределами определенных мест отвода и хранения вооружения военной техники, которая согласно приложению, к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений должна быть отведенной и храниться в специальных местах. В частности, на военном полигоне рядом с контролируемым боевиками селом Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), миссия насчитала 25 танков (Т-64 и Т-72).

В селе Обильное (21 км к юго-востоку от Донецка), контролируемой в Донецкой области боевиками "ДНР", представители ОБСЕ заметили 8 военных грузовиков "Урал", два из которых тянули 120-мм минометы. Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что размещение в этом районе вооружение нарушает определенные Минскими соглашениями места для его отвода.

Также наблюдатели зафиксировали за пределами определенных линий отвода 7 танков рядом с контролируемой со стороны "ДНР" деревней Терновое (57 км к востоку от Донецка). На территории, которая находится под контролем правительства Украины, было замечено зенитную установку ЗУ-23-2, которая перевозилась на грузовике в направлении юго-запада к селу Лебединское (16 км северо-восточнее Мариуполя).