ОБСЕ: свобода передвижения местного населения на Донбассе остается гуманитарной проблемой в течение всего года
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что достижение мира на Донбассе зависит от политической воли и действий всех сторон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
"То, что должно быть сделано, является достаточно четким и детально очерчено и согласовано в соглашениях (Минских соглашениях - УНИАН). Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может наблюдать, отчитываться и способствовать, но политическая воля и действия ради мира должны поступать с двух сторон", - заявил Хуг.
Представитель миссии в преддверии новогодних праздников рассказал, что, как и в Коминтерново, во многих других городах Донбасса жители лишены доступа к главным услугам, существуют проблемы с обеспечением продуктами.
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В связи с этим он подчеркнул, что свобода передвижения местного населения остается гуманитарной проблемой в течение всего года.
Как отметил Хуг, по наблюдениям миссии, на линии разграничения сотни и тысячи машин ждут, чтобы ее пересечь и иметь возможность купить продукты первой необходимости. "Они хотят увидеться с теми, кого они любят, на новогодние праздники и на Рождество", - сказал Хуг, вспомнив про детей и людей пожилого возраста.