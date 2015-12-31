ОБСЕ: свобода передвижения местного населения на Донбассе остается гуманитарной проблемой в течение всего года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"То, что должно быть сделано, является достаточно четким и детально очерчено и согласовано в соглашениях (Минских соглашениях - УНИАН). Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может наблюдать, отчитываться и способствовать, но политическая воля и действия ради мира должны поступать с двух сторон", - заявил Хуг.

Представитель миссии в преддверии новогодних праздников рассказал, что, как и в Коминтерново, во многих других городах Донбасса жители лишены доступа к главным услугам, существуют проблемы с обеспечением продуктами.

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В связи с этим он подчеркнул, что свобода передвижения местного населения остается гуманитарной проблемой в течение всего года.

Как отметил Хуг, по наблюдениям миссии, на линии разграничения сотни и тысячи машин ждут, чтобы ее пересечь и иметь возможность купить продукты первой необходимости. "Они хотят увидеться с теми, кого они любят, на новогодние праздники и на Рождество", - сказал Хуг, вспомнив про детей и людей пожилого возраста.