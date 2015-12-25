В Минобороны назвали цель "ползучей" оккупации Коминтерново боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак заявил на брифинге.

«Вчера они пытались спровоцировать Вооруженные силы на нарушение Минских соглашений. Они очень хорошо подготовились, вошли в этот населенный пункт и еще в несколько населенных пунктов восточнее Коминтерново. Развернули там активную деятельность, провоцировали наши Вооруженные силы. А когда мы поставили вопрос перед ОБСЕ, и группа ОБСЕ туда попала, так они сразу вывели всю технику и около 20 своих людей переодели под мирное население, эти люди остались там», - сказал Полторак.

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Также он добавил, что все эти действия противника вызвали у украинских СМИ панические настроения – «все пропало, надо наступать». Враг рассчитывал, что Вооруженные силы поддадутся панике и начнут наступление на Коминтерново для того, чтобы обвинить Вооруженные силы в нарушении Минских соглашений.

«Мы выдержали эту ситуацию, мы не сдали ни одного населенного пункта, и мы контролируем ситуацию. На сегодняшний день ситуация в зоне Мариуполя контролируемая», - говорит Полторак.

Министр добавил, что, к сожалению, и отдельные украинские политики подталкивали военное руководство к тому, чтобы оно поддалось на провокации врага.