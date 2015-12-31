В районе Коминтерново миссия ОБСЕ зафиксировала танки и РСЗО "Ураган"

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны. Криминогенная ситуация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

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Отмечается, что значительная часть правонарушений (незаконное завладение автомобильным транспортом, применение оружия) осуществляется в состоянии алкогольного опьянения и приводит к гибели и травмированию гражданского населения.

"Преступления совершаются как рядовым, так и командным составом противника. При этом принимаются меры с целью их сокрытия", - говорится в сообщении.

На этом фоне, отметили в разведке, продолжается разворовывание имущества предприятий региона. На железнодорожном перегоне Пантелеймоновка-Горловка украден контактный провод.