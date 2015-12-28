Близ Зайцево обнаружили одетых под военных ВСУ боевиков, которые обстреливали жилые кварталы

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, сегодня, 28 декабря, в районе поселка Зайцево, что севернее временно оккупированной Горловки, была выявлена группа боевиков одного из пророссийских незаконных вооруженных формирований, которые были одеты в камуфлированную одежду, вроде полевых костюмов военнослужащих ВС Украины, и вели беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия, в том числе по объектам жилой инфраструктуры этого населенного пункта.

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"Таким образом, преступники, по заказу своих кураторов из Российской Федерации, в очередной раз пытаются ввести в заблуждение местных жителей, обвинить наших воинов в нарушениях договоренностей о соблюдении режима «полной тишины» и вызывающе дискредитировать силы АТО. К слову, это уже не первый подобный случай", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в свою очередь, украинские воины в течение сегодняшнего дня ни разу не открывали огонь, все наши подразделения строго соблюдают условия прекращения огня. Хотя с начала суток бандиты террористической организации "ДНР", неприцельно обстреляли наши позиции, уже восемь раз пытаясь заставить силы АТО применить оружие в ответ.