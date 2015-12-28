За сутки боевики 35 раз нарушили режим тишины в зоне АТО - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

С 18.00 вчерашнего дня до полуночи боевики 13 раз применяли оружие против украинских защитников.

По нашим позициям в Широкино враг прицельно ударил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На участке линии разграничения "Донецк - Горловка" бандиты из стрелкового оружия, в частности вражеский снайпер, обстреляли один из наших опорных пунктов восточнее н.п. Новоселовка. Впоследствии недалеко от поселка Новоселовка-Вторая небольшая группа боевиков попыталась проверить бдительность и надежность обороны Украинских защитников. Бандиты были вовремя обнаружены, в результате получасового боя противник отступил. Среди нападавших возможные потери.

Читайте такжеВ зоне АТО боевик расстрелял сослуживцев и дезертировал - разведка Минобороны

Кроме того, пророссийские бандформирования вечером несколько раз открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков, Авдеевки, Новгородского и Троицкого.

После полуночи не зафиксировано ни одного случая нарушения российско-террористическими войсками режима "полной тишины".