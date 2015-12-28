За сутки боевики 35 раз нарушили режим тишины в зоне АТО - штаб
На протяжении прошедших суток преступники 35 раз нарушили условия прекращения огня в зоне проведения АТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
С 18.00 вчерашнего дня до полуночи боевики 13 раз применяли оружие против украинских защитников.
По нашим позициям в Широкино враг прицельно ударил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
На участке линии разграничения "Донецк - Горловка" бандиты из стрелкового оружия, в частности вражеский снайпер, обстреляли один из наших опорных пунктов восточнее н.п. Новоселовка. Впоследствии недалеко от поселка Новоселовка-Вторая небольшая группа боевиков попыталась проверить бдительность и надежность обороны Украинских защитников. Бандиты были вовремя обнаружены, в результате получасового боя противник отступил. Среди нападавших возможные потери.
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Кроме того, пророссийские бандформирования вечером несколько раз открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков, Авдеевки, Новгородского и Троицкого.
После полуночи не зафиксировано ни одного случая нарушения российско-террористическими войсками режима "полной тишины".