С начала суток зафиксировано 22 эпизода открытия боевиками огня

Как отмечается в сообщении, боевики пророссийских вооруженных формирований продолжают нарушать режим "полной тишины". С начала суток зафиксировано 22 эпизода открытия ими огня по нашим позициям. В основном это неприцельные обстрелы с целью вызова огня.

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«Лишь однажды боевики били непосредственно по опорным пунктам сил АТО: в районе поселка Опытное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, «работал» и вражеский снайпер», - отмечают в пресс-центре.

Кроме того, боевики продолжают нарушать «тишину» возле Донецкого аэропорта и севернее Горловки. С гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования сегодня били возле Песков, Опытного, Новгородского, Майорска и Луганского.

«В течение дня потребности у наших бойцов открывать огонь не было», - подчеркивается в сообщении штаба АТО.