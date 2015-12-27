Боевики обстреляли Зайцево, погибла мирная жительница – МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Донецкой области.

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"Женщина, на вид 60-70 лет, скончалась в результате телесных повреждений во время прямого попадания мины в ее дом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, это произошло около 20.00. Тело погибшей доставлено в Дзержинск. Полицейские устанавливают личность убитой женщины.

Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по состоянию на 18.00 26 декабря боевики 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Также стало известно, что они пытались отправить мирного жителя по минному полю.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря на период новогодних праздников, однако террористы нарушают режим тишины.