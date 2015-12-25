В АП заявили, что не все боевики покинули Коминтерново: некоторые прячутся среди мирных жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера основные силы боевиков покинули Коминтерново. Также оттуда была выведена военная техника противника», - сказал Лысенко.

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По его словам, это произошло после очередного визита и требования миссии ОБСЕ и благодаря усилиям украинской дипломатии.

По оперативной информации, небольшое количество боевиков осталось в этом селе, прячась в домах и переодевшись в гражданское.

Лысенко отметил, что ситуация, как и раньше, находится «под полным контролем сил АТО».