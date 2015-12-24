Боевики "ДНР" и военные РФ вернулись в Коминтерново сразу после визита ОБСЕ - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил, что боевики вышли из н.п., чтобы показать, что Коминтерново ранее не захватывалось.

"А сотня вооруженных людей, тем временем, ушла за Коминтерново. Но недалеко. Местные даже показывали ОБСЕ, в каком направлении. Те, понятное дело, в отчетах напишут, что вооруженных в селе не встретили", - подчеркнул журналист.

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Затем, когда наблюдатели ОБСЕ уехали, примерно в 14:30 в Коминтерново верхом на бронетехнике вернулась хорошо запрятанная рота "ДНР" и РФ и снова закрыла блокпост на Мариуполь.

"Хорошо, что до этого времени в село успела проскочить машина с продуктами. Спектакль под названием "Нас там нет" продолжается", - подытожил Цаплиенко.

Свежий разговор с Коминтерново. Дивные дела происходят в селе. Сегодня со стороны Донецка туда заехали наблюдатели ОБСЕ ... Опубликовано Andriy Tsaplienko 24 декабря 2015 г.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.