После захвата Коминтерново боевики готовятся к провокациям в районе Широкино - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Так, в течение суток усилия противника были сосредоточены на расширении оккупированных территорий за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".

"22 декабря противник занял Коминтерново (Мариупольское направление) и осуществляет подготовку к активизации провокационных действий против сил АТО в районе Широкино", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Первомайск, Донецк и Комсомольское запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и САУ.

Также отмечается, что боевики ведут разведку с привлечением диверсионных разведывательных групп, разведывательных подразделений бригад первого эшелона. Отмечается, что усилия противника направлены на поддержание группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики, которые вчера вошли в село Коминтерново вблизи Мариуполя, проводят обыски в домах местных жителей и минируют территорию.