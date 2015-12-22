Резкое обострение ситуации на Донбассе: террористы используют тяжелое вооружение и провоцируют на столкновения
13:28, 22 декабря 2015Война
2290 0
Ситуация в зоне Антитеррористической операции резко обострилась: боевики за сутки 12 раз обстреляли украинские позиции из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеНа Донбассе за сутки двое украинских военных получили ранения
По его словам, ситуация в зоне АТО резко обострилась. «Противник 12 раз использовал против наших сил тяжелое вооружение. Также на передовой произошло два боевых столкновения наших военнослужащих с врагом», - отметил Мотузяник, добавив, что около половины вражеских обстрелов по нашим позициям были прицельными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter