Резкое обострение ситуации на Донбассе: террористы используют тяжелое вооружение и провоцируют на столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, ситуация в зоне АТО резко обострилась. «Противник 12 раз использовал против наших сил тяжелое вооружение. Также на передовой произошло два боевых столкновения наших военнослужащих с врагом», - отметил Мотузяник, добавив, что около половины вражеских обстрелов по нашим позициям были прицельными.