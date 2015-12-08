Миссия ОБСЕ изучает возможность установки камер видеонаблюдения в районе донецкого аэропорта

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Как сообщили УНИАН в представительстве миссии, 7 декабря Хуг посетил детскую больницу в Донецке, чтобы обсудить с главным врачом возможность вновь открыть это заведение.

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"Было решено, что сейчас открытие больницы невозможно без прочных гарантий безопасности от обеих сторон", - сказано в заявлении.

Миссия отмечает, что Донецкая детская больница №1 расположена в северной части города, где сохраняется высокий риск обстрела из-за близости к руинам аэропорта. Летом прошлого года больницу эвакуировали из соображений безопасности. Недавняя интенсификация ведения боевых действий нарушила планы открыть больницу.

Кроме того, Хуг отправился к руинам Донецкого аэропорта, чтобы осмотреть два места, которые могут служить в качестве наблюдательного пункта, а также для установки камер наблюдательной миссии.

"Две камеры, одна - на подконтрольной «ДНР» шахте «Октябрьский рудник», другая - в контролируемой правительством Авдеевке позволят миссии круглосуточно наблюдать за территорией вокруг Донецкого аэропорта, одного из самых напряженных мест в восточной Украине, в радиусе 360 градусов, что значительно повысит возможности миссии по мониторингу", - говорится в сообщении.

СММ отмечает, что представители обеих сторон на Донбассе приветствовали такой шаг. Хуг выразил надежду, что это поможет снизить напряженность и дать возможность мирным жителям вернуться в свои дома.

Он добавил, что в ближайшем будущем миссия надеется установить больше таких камер вдоль линии разграничения.

"СММ сможет установить камеры возле аэропорта, как только будет проведена оценка технических характеристик на месте", - отметили в представительстве миссии.