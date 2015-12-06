ОБСЕ обнаружила под Лутугино неотведенные крупнокалиберные гаубицы боевиков

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

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"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что незаконные вооруженные формирования не закончили отвод тяжелого вооружения от линии разграничения. Утром 5 декабря наблюдатели зафиксировали 12 единиц 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в поселке Юрьевка вблизи города Лутугино, где расстояние до фронта составляет около 20 км. При этом вооруженные боевики угрожали оружием специалистам ОБСЕ", - сказал Мотузяник.

Ранее сегодня, 6 декабря, в населенных пунктах Озеряновка и Зайцево неподалеку от Горловки на линии разграничения были обнаружены неотведенные танки противника.