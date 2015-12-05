В штабе АТО предупредили об информационных провокациях боевиков накануне Дня ВСУ
Украинской стороне стало известно о намерениях террористов выдать в ближайшее время в эфир и обнародовать в сети интернет очередную ложь о гибели местной жительницы Зайцево.
Накануне Дня Вооруженных Сил Украины боевики усиливают информационные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих в глазах населения Украины и мирового сообщества.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.
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"Так, украинской стороне стало известно о намерениях террористов выдать в ближайшее время в эфир и обнародовать в сети интернет очередную ложь о гибели местной жительницы Зайцево в результате разрыва гранаты автоматического гранатомета АГС, из которого якобы вели огонь украинские военнослужащие. Для этого боевики в настоящее время выдвигаются на место происшествия с целью предоставления ложных комментариев и введения в заблуждение наблюдателей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В связи с указанным, штаб АТО сообщает следующее: с 9-ти до 12-ти часов вчерашнего дня противник провел жестокий обстрел украинских позиций близ Зайцево из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В ответ украинские военнослужащие вели огонь только из стрелкового оружия.
Напередодні Дня Збройних Сил України противник посилює інформаційні провокації з метою дискредитації українських військо...Posted by Прес-центр штабу АТО on 4 грудня 2015 р.