В штабе АТО предупредили об информационных провокациях боевиков накануне Дня ВСУ

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины боевики усиливают информационные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих в глазах населения Украины и мирового сообщества.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

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"Так, украинской стороне стало известно о намерениях террористов выдать в ближайшее время в эфир и обнародовать в сети интернет очередную ложь о гибели местной жительницы Зайцево в результате разрыва гранаты автоматического гранатомета АГС, из которого якобы вели огонь украинские военнослужащие. Для этого боевики в настоящее время выдвигаются на место происшествия с целью предоставления ложных комментариев и введения в заблуждение наблюдателей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В связи с указанным, штаб АТО сообщает следующее: с 9-ти до 12-ти часов вчерашнего дня противник провел жестокий обстрел украинских позиций близ Зайцево из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ украинские военнослужащие вели огонь только из стрелкового оружия.