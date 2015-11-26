За сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения
13:41, 26 ноября 2015Война
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.
Двое украинских военнослужащих получили ранения / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое получили ранения", - отметил Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.
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