За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, восемь ранены

12:55, 25 ноября 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий погиб один украинский военный, еще восемь получили ранения.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий мы потеряли одного воина. Еще восемь были ранены", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что в районе Сизого вчера в 21.00 произошло боевое столкновение, в результате которого украинские бойцы отогнали противника от своих позиций плотным огнем из стрелкового оружия.

В общем с вечера до утра террористы 18 раз открывали огонь в направлении наших позиций.

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