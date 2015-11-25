За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, восемь ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий мы потеряли одного воина. Еще восемь были ранены", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что в районе Сизого вчера в 21.00 произошло боевое столкновение, в результате которого украинские бойцы отогнали противника от своих позиций плотным огнем из стрелкового оружия.

В общем с вечера до утра террористы 18 раз открывали огонь в направлении наших позиций.