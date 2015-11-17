За сутки в зоне АТО ранены трое военных - Мотузянык

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык.

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Как сообщал УНИАН, боевики с 18:00 вчерашнего вечера и до полуночи 25 раз вели огонь по позициям сил АТО и мирных населенных пунктах. При этом 20 раз – на Донецком направлении.