ОБСЕ зафиксировала из Донецка более 200 взрывов на передовой 15 ноября

Как говорится в отчете миссии за выходные, в воскресенье СММ наблюдала значительное увеличение количества взрывов и выстрелов во время пребывания на наблюдательном пункте, который располагается на железнодорожном вокзале Донецка.

"15 ноября, находясь на железнодорожном вокзале Донецка, специальная мониторинговая миссия слышала в целом 229 взрывов, которые произошли в основном на расстоянии 3-5 км на север, северо-запад и запад от позиций наблюдателей", - говорится в отчете.

Читайте такжеОБСЕ потребовала от РФ прекратить отправлять на оккупированный Донбасс "гуманитарные конвои"

Представители ОБСЕ отметили, что эти взрывы происходили от применения зенитной установки, в одном случае 120-мм миномета и другого неустановленного оружия.

Также, в тот же день, наблюдатели миссии зафиксировали не менее 250 вспышек применения стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета со стороны запада и юго-запада от места пребывания миссии.

В то же время сказано, что ОБСЕ не зафиксировала ситуаций, которые бы угрожали безопасности в городах, где проходил второй тур выборов.

Инструкторы ОБСЕ осмотрели поврежденные дома и слышали о случаях гибели людей в результате обстрелов. В частности, 14 ноября в подконтрольной боевикам "ДНР" Старомихайловке (16 км к западу от Донецка), 35 местных жителей сообщили (большинство из них были женщины среднего или пожилого возраста) миссии, что обстрелы обострились в течение последних недель и были постоянными предыдущие три ночи.

Читайте такжеШтаб АТО: миссия ОБСЕ не предоставила ни одного отчета по отводу оружия боевиками

"СММ осмотрела почти все дома в районе рядом с линией столкновения, которые пострадали от некоторых повреждений - стены и окна были частично разбиты", - говорится в отчете.

Кроме того, 14 ноября врачи Вооруженных сил Украины в Константиновке в больнице №5 и военный координатор в больнице Артемовска отдельно сообщили, что один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения в результате обстрела поселка Зайцево.

Читайте такжеТеррористы обстреляли школу в поселке Зайцево - ОБСЕ