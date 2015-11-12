Боевики перебрасывают танки и артиллерию под Горловку - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его данным, самые активные обстрелы - на участке от Марьинки до северных окраин Горловки (включая Красногоровку, Пески, окрестности ДАП, Опытное, Авдеевку, Новоселовку, Троицкое, Новгородское, Шумы и Майорск).

Также, сообщил Тымчук, продолжается усиление «Горловского гарнизона» боевиков.

«В район н. п. Озеряновка (юго-западная окраина Горловки) переброшена бронегруппа - 4 ед. БМП-2 и 2 ед. БМП-1. В этот район, по предварительным данным, перемещен танковый взвод боевиков. На восток от Горловки (ближе к трассе Луганск – Донецк) развернута бригадная артиллерийская группа. Террористы организовали активный подвоз боеприпасов к ее позициям из р-на Дебальцево – до 40 рейсов грузового автотранспорта в сутки», - написал Тымчук.

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По его словам, в районе н. п. Горловка на внешних блокпостах несения службы осуществляют военнослужащие ВС РФ. Фиксируется вывоз членов семей местных боевиков в Россию.

Главарями террористов дано указание руководству ПАО «Концерн Стирол» о прекращении производства (временную консервацию), отметил он.

«В среде местных боевиков распространяется информация о подготовке контрнаступления на Артемовском направлении в ответ на предполагаемое наступление ВСУ, которое якобы запланировано после 15.11.2015», - написал Тымчук.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что под Мариуполем боевики осуществляют провокационные обстрелы, а возле Горловки раздаются взрывы.