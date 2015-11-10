В Донецке украинская разведка зафиксировала колонну из 20 танков боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"В то время, как украинские военные продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности, террористы в одностороннем порядке ежедневно их нарушают. В районе шахты Калинина, что в Донецке, нашей разведкой обнаружена колонна из 20 танков", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, 4 танка террористы неудачно пытались замаскировать вблизи своих позиций в районе Марьинки.

Как сообщал УНИАН, террористы за сутки увеличили количество обстрелов, применяют запрещенные 120-мм минометы.