В Донецке украинская разведка зафиксировала колонну из 20 танков боевиков
08:58, 10 ноября 2015Война
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Украинская разведка засекла колонну из 20 танков боевиков в районе шахты Калинина, что в Донецке.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
"В то время, как украинские военные продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности, террористы в одностороннем порядке ежедневно их нарушают. В районе шахты Калинина, что в Донецке, нашей разведкой обнаружена колонна из 20 танков", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как отмечается, 4 танка террористы неудачно пытались замаскировать вблизи своих позиций в районе Марьинки.
Как сообщал УНИАН, террористы за сутки увеличили количество обстрелов, применяют запрещенные 120-мм минометы.
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