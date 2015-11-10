Террористы за сутки увеличили количество обстрелов, применяют запрещенные 120-мм минометы - штаб

Об этом на своей странице в сообщает пресс-центр АТО.

Читайте такжеПресс-центр АТО заявляет о часовом боестолкновении с "боевиками в форме ВСУ" 8 ноября

Так, на Донецком направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 11 раз обстреливали Пески, 7 раз Опытное, 4 раза открывали огонь по Марьинке, 3 раза - по Авдеевке, 3 раза - по Красногоровке. Из стрелкового оружия вели огонь в сторону Невельского и Каменки, а из вооружения БМП-2 и зенитных установок по Верхнеторецкому.

По данным пресс-центра, на Артемовском направлении, вопреки Минским договоренностям, российско-террористические наемники дважды открывали огонь из 120-мм минометов по Попасной и Богуславскому.

Начиная с 18 часов вечера террористы 33 раза открывали провокационный огонь в сторону наших позиций. На Донецком нап... Posted by Пресс-центр АТО on 9 ноября 2015 г.

Кроме этого, как отмечается, террористы из гранатометов четыре раза вели прицельный огонь по нашим военным в районе Новгородского и Марьинки, а на Мариупольском направлении по Широкино применили не только гранатометы и стрелковое оружие, но и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы.

После 01.05 в зоне проведения АТО было тихо.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб и шестеро получили ранения.