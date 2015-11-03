Боевики обстреливают украинских военных в основном на Донецком направлении

Об этом сообщил штаб АТО на своей странице в соцсети. "Боевики, как практически и все предыдущие дни продолжают нарушать Минские договоренности. Они обстреливают наших военных преимущественно на Донецком направлении, провоцируя защитников Украины. Сегодня утром боевики совершали провокационные обстрелы наших позиций из стрелкового оружия и автоматических гранатометов в районе Авдеевки и Опытного. В 6.07 наши позиции в районе Авдеевки начал обстреливать снайпер с направления Спартака. Затем по Опытному и Авдеевке стреляли АГС противника с направления Спартака и Путиловского леса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего с 6 утра и до 10.50 террористы 6 раз прибегали к провокационным действиям и 4 раза вели прицельный огонь по нашим позициям.