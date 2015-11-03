Ночью боевики из стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Песков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. В сообщении говорится, что боевики обстреливали военных сил АТО из стрелкового оружия в районе Песков после 23.15 до 23.50. "А в полночь российско-террористические наемники обстреливали наших военных с АГС в районе Авдеевки. Украинские военные, соблюдая Минские договоренности, ответный огонь не открывали", - отметили в пресс-центре.

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Также в пресс-центре сообщили, что в Зайцево, неподалеку от Горловки, представители гражданско-военного сотрудничества вместе с волонтерами раздали продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, канцелярские принадлежности для школьников. "В целом помощь получили почти 100 семей", - подытожили в пресс-центре.