На этой неделе нескольких украинцев могут освободить из плена боевиков - Геращенко

Об этом народный депутат, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила на заседании парламента.

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Она напомнила, что на прошлой неделе было освобождено 10 украинских заложников. "Я надеюсь, что и на этой неделе получим хорошие новости. Мы работаем над этим", - сказала Ирина Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 29 октября из плена боевиков освобождены 9 украинцев, 30 октября – еще один.

В заложниках еще остаются почти 140 украинцев, 788 считаются пропавшими без вести.