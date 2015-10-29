Журналисты обнародовали имена освобожденных из плена боевиков 9 украинцев

Как сообщает ТСН.uа, обмен состоялся в присутствии Красного креста на мосту возле города Счастье.

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Список освобожденных из плена украинцев: Ширин Александр, Полищук Дмитрий, Полищук Владимир, Дмитренко Владимир, Бойко Иван, Смагуров Роман, Ткаченко Сергей, Мухамедов Карат, Михайлюк Александр.

Один из освобожденных – гражданский, остальные – военные и бойцы добровольческих батальонов. Михайлюк Александр – "киборг" Донецкого аэропорта, которого схватили еще зимой.

Напомним, об освобождении из плена 9 героев сообщил президент Украины Петр Порошенко.