Журналисты обнародовали имена освобожденных из плена боевиков 9 украинцев
14:23, 29 октября 2015Война
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На Луганщине в формате 9 на 11 обменяли пленных украинцев.
Обмен пленных украинцев / tsn.ua
Как сообщает ТСН.uа, обмен состоялся в присутствии Красного креста на мосту возле города Счастье.
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Список освобожденных из плена украинцев: Ширин Александр, Полищук Дмитрий, Полищук Владимир, Дмитренко Владимир, Бойко Иван, Смагуров Роман, Ткаченко Сергей, Мухамедов Карат, Михайлюк Александр.
Один из освобожденных – гражданский, остальные – военные и бойцы добровольческих батальонов. Михайлюк Александр – "киборг" Донецкого аэропорта, которого схватили еще зимой.
Напомним, об освобождении из плена 9 героев сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Сегодня прошла спецоперация по освобождению пленных
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