Мариуполь после трагедии: местные жители рассказали про обстрел боевиками (видео)

Мариупольцы приходят в себя после вчерашней трагедии. Благотворительные организации и волонтерские инициативы собирают гуманитарную помощь жителям пострадавших домов и призывают жителей города помочь в восстановлении разрушенных домов, говорится в репортаже Громадського из Мариуполя.

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Возле церкви в микрорайоне Восточный установлена палатка штаба помощи пострадавшим, куда те кто нуждается в помощи могут обратиться за теплыми вещами, едой и обогревом.

Там же волонтерами и представителями местной власти собирается информация о разрушениях. Мэрия обещает предоставить временное жилье всем, чьи дома уничтожены вчерашним обстрелом.