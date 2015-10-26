В ОБСЕ заявили о спокойной ситуации в день выборов в контролируемых Украиной районах Донетчины

Как говорится в отчете миссии за выходные, наблюдатели ОБСЕ не видели инцидентов, угрожающих безопасности в день выборов.

"В контролируемых правительством районах Украины Донецкой области Специальная мониторинговая миссия наблюдала спокойный день выборов и не видела инцидентов, связанных с (угрозой) безопасности", - сказано в отчете.

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Вместе с тем, миссия отметила, что в день тишины, 24 октября, инструкторы миссии слышали пять взрывов, когда находились на центральном железнодорожном вокзале Донецка, подконтрольном боевикам террористической организации "ДНР".

Также 24 октября недалеко от позиций украинских Вооруженных сил южнее Каменки ( 18 км севернее Донецка) участники миссии в 14.55 слышали мощный взрыв, но не смогли определить тип боеприпаса и место, где произошел взрыв.

Вместе с тем, в Луганской области в целом ситуация была достаточно спокойной, несмотря на два взрыва, которые наблюдатели услышали 24 октября вблизи Трехизбенки.