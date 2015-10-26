В течение дня в зоне АТО не было нарушений Минских договоренностей - штаб
19:24, 26 октября 2015Война
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День в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений Минских договоренностей о прекращении огня.
День для сил АТО прошел спокойно / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Вместе с тем отмечается, что продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса, и сегодня военные саперы продолжили разминирование Углегорской ТЭС.
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"К разминированным участкам ремонтники местных электросетей уже получили доступ. Также восстановлено 2.5 километра газопровода на участке Марьинка – Коасногоровка. В населенный пункт Артемово от волонтеров Днепропетровска доставлены теплые вещи", - говорится в сообщении.
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