В течение дня в зоне АТО не было нарушений Минских договоренностей - штаб

19:24, 26 октября 2015
Война
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День в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений Минских договоренностей о прекращении огня.

Военные, АТО / Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вместе с тем отмечается, что продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса, и сегодня военные саперы продолжили разминирование Углегорской ТЭС.

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"К разминированным участкам ремонтники местных электросетей уже получили доступ. Также восстановлено 2.5 километра газопровода на участке Марьинка – Коасногоровка. В населенный пункт Артемово от волонтеров Днепропетровска доставлены теплые вещи", - говорится в сообщении.

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