Лысенко заявил о спецоборудовании в РФ, которое рассылает украинским военным сепаратистские SMS

С помощью спецоборудования и специалистов из России украинским военнослужащим рассылаются сепаратистские SMS-сообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом нас брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики присылают военным в зоне АТО сообщения с угрозами (фото)

Он отметил, что на передовой продолжается информационно-пропагандистская война. "На мобильные телефоны украинских военнослужащих поступают SMS-сообщения сепаратистского и деморализующего содержания", - сказал Лысенко.

По его словам, с помощью специального оборудования и программного обеспечения боевики "ломают" сеть ретрансляционных вышек операторов сотовой связи и подключаются к ней. Затем, когда в зоне появляются номера, которые ранее не регистрировались в этом районе, программа-робот автоматически отправляет на телефон соответствующего абонента SMS-сообщение антиукраинского, пропагандистского содержания.

"Понятно, что для рассылки такого спама на оккупированные территории прибыли специальное оборудование, а также специалисты из России", - отметил Лысенко.