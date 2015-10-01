Боевики вернули танковую батарею в лагерь на Донетчине в 2 км от линии разграничения - аэроразведка (фото)

Об этом сообщает аэроразведка полка "Днепр-1" на своей страничке в Facebook.

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«Танковая батарея противника вернулась на свои позиции в н.п. Солнцево, за два километра от линии разграничения - р. Кальмиус», - говорится в сообщении.

«Ранее покинутый лагерь был снова занят боевиками», - отмечают в полку.