Боевики вернули танковую батарею в лагерь на Донетчине в 2 км от линии разграничения - аэроразведка (фото)
14:04, 01 октября 2015Война
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Боевики вернули танковую батарею в лагерь в двух километрах от линии разграничения в н.п. Солнцево Старобешевского района Донецкой области.
Об этом сообщает аэроразведка полка "Днепр-1" на своей страничке в Facebook.
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«Танковая батарея противника вернулась на свои позиции в н.п. Солнцево, за два километра от линии разграничения - р. Кальмиус», - говорится в сообщении.
«Ранее покинутый лагерь был снова занят боевиками», - отмечают в полку.
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