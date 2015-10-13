На Донбассе сохраняется тишина: силы АТО оборудуют позиции и разминируют территорию
Пользуясь затишьем, украинские военные на Донбассе продолжают заниматься оборудованием своих позиций.
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"В частности, в районе Артемовска многие объекты уже прошли проверку комиссиями Министерства обороны. Степень готовности остальных – 90% и дооборудование позиций будет завершено до конца месяца", – говорится в сообщении.
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На донецком направлении продолжаются мероприятия по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, как на передовых позициях, так и в тыловых районах. За последнюю неделю военные саперы нашли большое количество мин, снарядов различного калибра, которые они успешно уничтожили на одном из полигонов.
Штаб АТО также отмечает, что ночь с понедельника на вторник прошла спокойно, боевики соблюдали режим перемирия.